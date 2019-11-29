1.天貓雙11交易 年增26%

中國大陸的「黑色星期五」雙十一剛剛落下帷幕，作為活動創意的發起方，阿里巴巴旗下天貓今年天貓雙11，開場14秒成交額就破10億元人民幣；1 分36 秒超過100 億元，1小時3分59秒再破1,000億。全天累計成交額超過2,684億，年增26%。今年雙十一，各平台都延長了預售時間，優惠活動愈加複雜。分析認為，這是雙十一越來越疲弱的表現，消費者需要越來越長的時間刺激才能提起消費欲望。

台灣億萬富豪 增至40人。圖片來源:《多維TW》

2.台灣億萬富豪 增至40人

台灣2018年的億萬美元富豪人數從35人增加至40人，總財富高達855億美元，年增1%，平均每位富豪坐擁21億美元的資產。據了解，台灣富豪主要集中於地產、金融等傳統產業。這40名富豪的平均年齡約69歲，高於全球平均年齡64歲。據統計，台灣40位億萬富豪中，有27位是白手起家，13位是「富二代」（財富繼承者）。台灣白手起家者佔總億萬富豪人口的68%。

港中間派市民 縮至17%。圖片來源:《多維TW》

3.港中間派市民 縮至17%

香港因修訂《逃犯條例》所引起的示威抗爭仍持續延燒，港人的政治傾於短時間內產生明顯變化。支持泛民主派與本土派的市民由5月中旬的32.4%及6.9%竄升至10月份的44.5%及13.6%。而無政治取向的中間派從50%下跌至35.8%，其中又以15歲至29歲的市民最為明顯，由原本的41.8%的中間派下跌至17%。

大陸進口夥伴 美國退居第5。圖片來源:《多維TW》

4.大陸進口夥伴 美國退居第5

中國大陸海關總署數據顯示，截至今年9月，中國大陸主要對外進口國家和地區中，南韓、日本、台灣分列前三位。受中美貿易摩擦影響，進口美國商品金額降至第5位，進口貨物中，金額最大的是機械及運輸設備。

CPI漲3.8% 陸寫8年新高。圖片來源:《多維TW》

5.CPI漲3.8% 陸寫8年新高

中國大陸10月消費者物價指數（CPI）比上年同期上漲3.8%，高於市場預期，為2012年1月以來最高。當月CPI中，食品價格漲15.5%，非食品價格上漲0.9%。豬肉價格漲101.3%，影響CPI 上漲約2.43 個百分點。但分析認為，CPI上漲主要是豬肉價格帶動，並無全面通膨的風險。但迅速遏制豬肉價格上漲的難度很大。

6.超越美國 陸獨角獸達206家

數據顯示，全球有494 家獨角獸企業，分佈在24 個國家的118 個城市。它們平均成立7 年，平均市值239 億人民幣，總市值11.8 兆人民幣。其中，中國大陸獨角獸公司達206家，首次超過美國（203家），中美兩國擁有世界80% 以上獨角獸公司。歐洲有35家。

(中時電子報)