職業不分貴賤，可是一名高職女學生卻發文批評，一位求認識的45K工人「窮又髒」，文章一出遭網友轟爆：「這種女人誰敢要！」

高職女得知求認識的男子是名45K工人立即封鎖。（圖／翻攝自臉書）

這名高職女把與工人的聊天內容截圖PO上網，對方問：「可以當朋友嗎」、高職女開門見山就問：「你做什麼的」，看到對方回「在工地上班」再問：「那一個月能賺多少」，不料看到對方回「45K」後，寫了「我先洗澡」就直接將工人封鎖。

高職女後來竟自以為是在臉書發表一篇「奇文」說：「傻眼，想與我有進一步的認識前，不用先評估自己的能力嗎？一個月才45000還敢這麼大聲，你有汽車嗎 ? 買得起嗎？我要新的iphone XS，你花的下手嗎？先封鎖你給你一個嚴厲的教訓，看你以後還敢不敢。不知道我們女生一個月單就保養品化妝品的開銷就多大嗎？」

還批判對方的職業「工人頭腦不好手腳也不乾淨，我實在無法想像跟工人交往的女生是什麼心態？飢不擇食了嗎？被拆穿男友是做工的話，該如何在姊妹面前抬的起頭？」最後她還附上與對方聊天內容的截圖。

網友們看完紛紛留言「人家用勞力可以賺45000，你可能躺著賺連45元都沒有」、「妳家是不是缺鏡子」、「從妳的左眼到右眼搭火車要不要坐一天」、「香港工人平均160k一個月，你有嗎？」。

(中時電子報)