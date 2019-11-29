民進黨主席卓榮泰和柯文哲連日隔空互槓，柯文哲曾嗆要下令柯粉不要投給小英，柯今再怒批，民進黨希望你支持他又每天K你，並直言這場選舉只有大撒幣政策。

柯文哲表示，政治上朋友要多敵人要少，有時候民進黨希望你們支持他，又每天K你，自己沒有特定立場，反正還有40幾天，讓候選人盡量去說明，柯直言，「這場選舉也沒有政策，有政策也是大撒幣政策」。

而外界質疑是否因媒體曝光越來越少，最近才要跟卓榮泰互槓，柯文哲認為，品牌比產品重要，自己不在意這種每天的漲跌，長期趨勢比較重要。至於是否會減少潑政治髒水？柯文哲說，反正自己是這樣，看到太不合理、有問題的會舉手

此外，當初得知鴻海創辦人郭台銘與親民黨合作時，柯稱心臟麻痺嚇一跳，對此，柯29日受訪表示，對郭台銘來講，如果他是製造商，他本來就不會只找一家代理商，那還蠻正常的，「如果我們有17名分區立委，他願意幫我站10個也好總比0個好。」

柯文哲強調，不要把生意人汙名化，我還是亞當斯密的信徒，每個人都追求他的最大利益，合起來還是社會的最大利益。

(中時 )