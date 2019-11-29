憲兵拍攝保防劇，其中扮演共諜的演員特徵酷似國民黨總統候選人韓國瑜，中華民國退休警察協會總會長耿繼文對此認為，憲兵的保防劇影射韓國瑜是共諜，憲兵指揮官黃金財己經涉違反《選罷法》104條意圖使人不當選等罪，29日到台北地檢署告發黃金財。

耿繼文表示，憲兵拍攝的保防劇，其中扮演共謀被壓制在地的演員，特徵是光頭、藍襯衫、身形消瘦，根本是影射韓國瑜，讓社會大眾誤認韓國瑜是共諜，符合《總統副總統選舉罷免法》90條及《公職人員選舉罷免法》104條的以文字、圖畫、錄音、錄影，散布謠言或傳播不實之事的犯罪事實。

耿繼文強調，軍警向來是國家安內攘外的兩大支柱，缺一不可，軍警更是兄弟之盟，都穿制服都有武器，尤其憲兵擁有司法警察權，是另類警察，憲兵司令黃金財不遵守國家公器「行政中立」的規範，所以要向北檢告發憲兵指揮官黃金財違法以正視聽。

(中時 )