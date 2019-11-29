蘭嶼部落文化基金會等民間團體上午到行政院陳情，要求蔡政府將核廢料遷出蘭嶼，總統府資政林新羽以族語發言，透過翻譯批評蔡英文是說謊、氣量小的人，他並說，蔡英文及民進黨的政府，為了選舉用25億來做為收買達悟民族的金錢，他要鄭重宣告，一毛錢也不拿，請把25億當作核廢遷廠費用。

林新羽表示，他已經當了蔡總統4年資政，但從未聽見蔡總統要過問達悟事務，蔡總統選他當資政，原來他是期待能成為維護照顧提供蘭嶼議題的資政，但蔡總統並沒有這樣做，蔡英文是說謊話、氣度小的人。

對於蔡總統宣布「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」，將補償蘭嶼25.5億元。林新羽也說，蔡英文跟民進黨政府，為了選舉要用25億來做為收買達悟民族的金錢，他要鄭重宣告，蘭嶼人一毛錢也不拿，因為蘭嶼有傳統食物，不拿台灣民進黨政府的錢，蘭嶼有地瓜、飛魚跟芋頭，可以自已生存，不需要台灣的錢，請把25億當作核廢遷廠費用。

前往陳情的蘭嶼國小校長胡龍雄也說，蔡總統22日宣布 「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」，是充滿政治傲慢、權謀跟計算的動作，但蘭嶼不要台灣政府的一分一毫，要的是把核廢料遷出蘭嶼。

全國廢核行動平台發言人崔愫欣也代表提出訴求。要求蘭嶼核廢貯存場處理暨補償條例應列入新會期優先法案；政府應個別建置蘭嶼核廢處置及賠償溝通平台；蘭嶼核廢料貯場設置真相調查委員會，持續揭露與挖掘新素材；政府25億補償金應轉作核廢遷場預算。

今天到場聲援的團體，還包括 台灣原住民族政策協會、綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、環境法律人協會、蠻野心足生態協會等多個民間團體。

＃蘭嶼核廢 ＃總統府資政 ＃蔡英文

(中時 )