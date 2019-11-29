富麗大鎮近百住戶到縣府抗議打鐵厝產業園區。（吳敏菁攝）

住戶拿出照片摔水球，用球棒猛烈擊打，疾呼撤案，表達憤怒。（吳敏菁攝）

富麗大鎮近百住戶到縣府抗議打鐵厝產業園區後，遊行到議員會蒂嘉陳情書。（吳敏菁攝）

彰化縣政府規畫鹿港打鐵厝產業園區，進入縣級的環境評估影響程序，富麗大鎮住戶發動抗爭，今天在縣府廣場高舉布條，疾呼撤案，並抬出地方首長、官員黑白大頭照，擲水球、球棒擊打到斷兩半，環保局強調，環評獨立審查，縣府官員也會迴避擔任當然委員，由專家、學者公正審查，對於案子開發與否，並沒有預設立場。

富麗大鎮為集合住宅大樓，共604戶、社區超過3000人口，縣府本計畫在社區南、北側台糖土地，規劃產業園區，2015年台糖同意釋出土地，2018年4月獲經濟部前瞻計畫規劃南、北兩側園區。

但歷經兩次可行性規畫公聽會，住戶反彈一旦南、北工業區都開發，住宅大樓成夾心餅干，縣府順應民意，表示南側暫不開發。北側9.9公頃則今年10月24日舉辦要進入環評前必須召開的說明會，數十住戶全程以大聲公、不間斷高呼撤案。

前天彰化縣環保局接到此案的環境影響評估書，自救會今天「殺」到縣府廣場抗議，高舉「只要休閒文化，不要製造毒害工業」布條，自救會長林志賢表示，彰化縣不缺工業區，鹿港更不缺，鹿港是彰化縣唯一能在國際發光的小鎮，9.9公頃園區扣除公設土地只能讓十幾家廠商進入，這樣能解決產業缺地問題？為什麼要為了這幾家，破壞住宅區的環境？

抗議表示，住戶聯署超過一半拒絕開發，她是管委會，不是自救會，家裡人都要上班，所以老弱婦孺出來表達心聲，上次說明會程序有瑕疵還直接進入環評？且工程已經開始，埋好自來水管了。抗議群情激憤，拿出水球猛摔，並使出棒球棍擊打，抗議群情洶洶，警察大陣仗維持秩序，環保局綜合計劃科長陳金蘭代表接下陳情書，抗議群眾緊接著遊行到議會遞交陳情書。

陳金蘭表示，現在進行程序審查的過程，未來會召開環評委員會審查，歡迎關心朋友申請旁聽，全程記錄，一切公開透明，環由專家學者獨立審查，因為這是縣府開發案，縣府官員所佔的當然委員名額，都會迴避。對於抗議群眾質疑程序瑕疵部分也會納入審查。

(中時 )