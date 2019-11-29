國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅上午來到位於台北的台灣城隍廟，韓國瑜表示，當選後除了要讓博碩士學生出國一年，與國際接軌，也將規劃45歲以下軍公教、每年約3500人出國進修。

韓國瑜表示，現在台灣最可怕的事情，也是他最擔心的事，是世界忘記了台灣、台灣忘記的世界。如果繼續下去，台灣就被孤立起來。

韓國瑜認為，這是不得了的事情，所以他主張國際化接軌，立刻要做我釋出的第三支箭。

韓國瑜指出，昨天晚上他跟大家報告，如果韓國瑜、林郁方順利當選中華民國總統暨立法委員，明年全台灣小學一年級開始實施中、英文雙語教育，這是第一支箭。

另外，所有台灣的大學生、碩士班、博士班的學生，一定要申請出國做交換學生，申請下來以後沒有錢，韓國瑜一定幫大家想辦法，讓年輕人出國交換生一年。

第三支箭，則是要讓所有的畢業後幾十年在台灣打拼的軍公教警消人員，每一年計畫先送百分之一出局帶職帶薪水。

韓國瑜希望，每一個軍公教警消去教育部申請的學校，每一個單位主管全力配合，讓年輕的軍公教警消出國多學習一點。

韓國瑜指出，在教育對接一年的時間，國家再補每一個軍公教警消補助兩萬美金（六十萬台幣）。如果軍公教警消計畫獲得空前成功，第二年、第三年額度從百分之一、百分之三。

他說明，百分之一就是我們要送3500位軍公教警消的年輕45歲以下出國進修，第二年如果非常成功，我們擴大到百分之二，提升競爭力。

針對外界質疑這樣浪費錢、浪費資源，還可能有人不用功讀書，但韓國瑜認為不用擔心只要出國回來做交換生做進修一年之後馬上會有改變，第一語言能力增加，第二國際視野打開。第三交朋友的能力。

韓國瑜認為，能讓年輕人解決自己生活上的困難，自己有能力解決，也是最重要的一件事。

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(中時 )