本季是「石佛」鄧肯擔任馬刺助教的第1年，卻是馬刺總教練帕波維奇領軍以來最低迷的1季，《紐約時報》資深記者史坦卻在29日爆料，鄧肯就算重新回到鏡頭前，仍保持一直以來的低調作風，任何記者想採訪他，他都直接強調本季拒訪！

史坦表示，鄧肯擔任助教的風格，也跟聯盟大部分助教不太一樣，除了賽前都會陪著馬刺球員暖身，更在訓練時，陪著球員一起做仰臥起坐或伏地挺身，所以就算他都退休3年多了，他還是積極自我訓練，依然保持著球員時期的身材。

向來很少稱讚別人的帕波維奇，也對鄧肯這種以身作則的助教風格讚不絕口，「當我們年輕球員，可以接受鄧肯的支持與指導，得到一些真正有用的建議，我想這比我能做的重要多了。」畢竟鄧肯也是當前接班帕波維奇的熱門人選之一。

到了明年1月，帕波維奇就年滿71歲，明年東京奧運也是他最後1次執掌美國男籃兵符，他開始考慮退休也不奇怪，目前馬刺總教練接班人選除了鄧肯，還有另1名女助教貝琪哈蒙，讓她有機會成為北美4大職業運動首位女性教頭。

(中時 )