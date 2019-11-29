成大醫院體外循環師林光宇去年9月在醫院內以折疊刀刺殺女同事，造成陳姓護理師與胡姓醫師受傷，今年5月遭公務人員懲戒委員會裁定「休職6個月」期滿，林男10月底提復職申請，成大醫院核准他29日上班，暫時將他調往斗六分院擔任行政文書工作，與台南總院的同事隔離。

成大醫院葉克膜技師（體外循環師）林光宇去年9月不滿遭同事罷凌，上班時拿出折疊刀刺傷陳姓護理師，勸架的胡姓女醫師也遭割傷。全案爆發後，引發外界對「白色巨塔」職場倫理的好奇。

犯案後的林光宇透過媒體向被害同事道歉，受傷並驚嚇極深的陳姓護理師卻對林堅持罷凌的說詞，至今仍難以釋懷，成大醫院一度展開內部調查，卻認為「手心手背都是肉」，難以對任何一方作出責難，當時成大醫院的心臟外科主任羅傳堯則調離主管職務一職。

台南地院去年10月對林光宇發出禁制令，要求他不得進入成大醫院、不得以任何形式與告訴人、證人與前同事接觸，換取150萬元交保。

交保後的林光宇一直爭取回院上班，公務人員懲戒委員會今年5月作出休職6個月的處分，29日期滿，林男10月底就向醫院提出復職申請。

成大醫院同意林光宇復職，考量院內被害同事的感受，避免雙方在同一職場空間上班，暫時將他調往斗六分院，擔任行政文書處理工作，29日開始上班。

(中時 )