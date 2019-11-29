外送行業興起，深受小資族、懶人族群喜愛，而現在外送2大龍頭主要是

「UberEats」和「Food panda」。有網友好奇，哪一家比較多人用？除了多數人會選擇運費較低的做為使用原因，還有其他影響選擇的因素嗎？網友曝，UberEats的服務很特別，特別的好。

網友在PTT《WomenTalk》上發問「大家喜歡UberEats還是food panda?？」她表示，在選擇叫外送時，主要是參考價格，但如果都差不多的情形，會選擇UE（UberEats）。原PO是重度外賣餐使用者，她表示，當天已叫了3次外送。她認為，叫Food panda時APP的預測到貨時間都不太準確。反之，UE的系統還能傳送訊息給外送員，會比較晚送到時也能告知。另外的差別就是免運費時，Food panda最多都只折30元；UE免運就是0元。

而看完原PO分享後，網友不約而同表示，「當然是選免運的」。不過有人指出，會選擇UberEats的原因在於他服務更於人性化，他認為相較於UE，Food panda外送員的素質較不平均，服務有差別。引起其他網友討論，紛紛認同「素質很差，大多很沒禮貌」、「熊貓給我的印象不太好」、「被富胖達兇過」。而UE給大家的感覺多半是有禮貌的。

不過除了定位系統、服務態度外，網友曝UberEats還有一個特別的功能，就是可以看到送餐外送員的長相。Food panda雖然沒有此功能，但網友透露，Food panda是分區送餐制，所以常常可以看到點餐都是同一組在輪。另外，原PO還分享特別經驗，她指出，爾偶和外送員有時還能得到她們的一些小心意，像是她有次就拿到免費麥當勞多給外送員的冰炫風。

不過除了定位系統、服務態度外，網友曝UberEats還有一個特別的功能，就是可以看到送餐外送員的長相。（摘自PTT:WomenTalk）

(中時電子報)