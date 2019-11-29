陳姓男子4年前開始接獲詐騙電話，對方佯稱英國有友人遺產指定要他繼承，陳男不疑有他陸續匯出約4萬美金（台幣約120萬元），28日詐騙集團再度來電，要求再面交5萬美金，新北市中和警分局、鐵路警察局獲報28日當場逮捕2名非洲籍嫌犯，其中1嫌曾為「泰國足球超級聯賽」曼谷聯足球隊成員，警訊後依法送辦。

警方調查，陳男家住彰化縣二林鎮，4年前開始陸續接到詐騙集團電話，對方佯稱英國有友人遺產指定要他繼承，陳男4年來陸續匯出約4萬美金（台幣約120萬元），但卻未得到任何境外遺產。

詐騙集團28日再度來電，要求陳男面交5萬美金（台幣約150萬元），陳男前往中和警分局尋求協助，由偵查隊隊員喬裝，陪同一起前往台北車站面交。

車手象牙海岸籍TEHE HERVE、賴比瑞亞籍QUAH GARRETSON下午5時許出現時，埋伏警員一擁而上，2嫌持續反抗企圖逃逸，最後被優勢警力壓制逮捕。

據悉，2嫌於2017年5月持觀光簽證來台，加入詐欺集團後，以俗稱「奈及利亞騙局」的黑紙變美金手法詐騙，曾多次遭警方查緝。警方正進一步清查，是否還有其他的被害人。警訊後依詐欺、違反《入出國及移民法》將2嫌送辦。

中時電子報關心您：

防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )