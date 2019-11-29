時代力量立委黃國昌爆料國民黨總統參選人韓國瑜與李佳芬家族，早年在濁水溪濫採砂石攫取暴利，韓辦發言人葉元之今天上午回嗆，黃國昌為了衝選情，韓陣營不會隨之起舞，更不會做他的提款機，再次強調李佳芬父親李日貴的砂石公司是在韓國瑜和李佳芬認識之前就成立了。

葉元之表示，黃國昌的指控，中間沒有提出任何證據，還說等韓辦回應完還要在開記者會，這就是擠牙膏式的選舉操作 沒有任何證據。

葉元之回嗆，排在時代力量不分區立委第四名的黃國昌，為了衝選情而做出的選舉手段，韓陣營不會隨之起舞，更不會做黃國昌的提款機，台灣是司法國家，指控的話請拿出證據。

葉元之說，黃國昌為了選舉利益，故意用影射方式，攻擊韓國瑜岳父，非常不道德。不過，黃國昌說李佳芬父親李日貴的砂石公司在1998年成立，但韓國瑜的大女兒韓冰在1996年出生，葉回擊，這可能是黃國昌查證錯誤，砂石場的確在韓國瑜與李佳芬認識之前就成立了。韓辦發言人何庭歡也說，李日貴早在1998年就成立砂石公司。

(中時 )