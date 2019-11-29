即使生活艱困，也絕不向命運低頭！宜蘭一名11歲男童每天下課時，都會到礁溪郵局一處騎樓下，陪媽媽一同賣烤地瓜維生，而男童也會借助微弱燈光來讀書寫功課，許多網友見天氣日益漸冷，紛紛號召來用新台幣幫助地瓜母子。

陳姓母子倆不畏艱辛靠賣地瓜維生。(圖／中天新聞)

這對母子原本住在南部，但因丈夫在10年逝世，受到經濟環境影響，母子倆在今年8月輾轉到人生地不熟的宜蘭礁溪謀職，當時陳母身上僅有新台幣1萬元，後來又因為原本要就職的工作不順，母子倆曾一度窮到只剩下7元，最後靠人安基金會羅東平安站的協助，10月下旬開始在礁溪郵局前賣地瓜維生。

陳小弟借助騎樓微弱燈光讀書，立志長大要當警察保護媽媽。(圖／中天新聞)

而年僅11歲，目前就讀國小5年級的陳小弟弟，每天下課後都會到騎樓陪母親一同賣烤地瓜，空閒時，也會在郵局騎樓地上架起小書桌，靠著騎樓微弱的燈光「借光夜讀」，讓客人及附近鄰居看了很不捨，紛紛揪友合購烤地瓜，就是要讓母子倆早點回家休息。

陳母很感謝熱心民眾伸出援手，也很欣慰兒子乖巧又懂事，而陳小弟弟也立志長大後要當人民保母，除了保護社會秩序，還要保護心愛的媽媽，最重要的是要買一棟房子，讓一家人再也不用流離失所；單親媽媽地瓜攤每天上午9點固定擺攤，賣到晚上10點才打烊。

(中時電子報)