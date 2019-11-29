男星高以翔錄製《追我吧》不幸猝逝後，遺體能否運回台灣成為棘手難題，稍早經紀公司發聲明表示將全力協助，根據最新消息指出，在雙方主管機關通力合作下，高以翔遺體最慢將在下周一運回台灣。

根據《鏡週刊》報導，有據權威人士透露，高以翔遺體已經完成防腐處理程序，接著會從寧波移靈至杭州，預計週日到下週一之間，遺體就能運送回台灣，據悉這次遺體防腐針費用高達50萬台幣，其他相關處理作業則是10萬台幣，不過最繁雜的莫過於遺體出入境所相關作業，除了得按照大陸政府《出入境屍體骸骨衛生檢疫管理辦法》規定，要附上死亡證明，此外還得經過檢疫，並找到主管部門認可的國際運屍服務公司，程序可說相當繁瑣。

至於昨晚率先回台的高以翔父親，主要先回來處理告別式相關程序，像是辦理高以翔遺體移送返台相關文件，並且找一間有「全球運屍協會」資格的禮儀公司，才能讓高以翔遺體順利返回，並且長眠於台灣。

(中時電子報)