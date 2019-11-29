今年4月華視10名員工被資遺，華視企業工會今到台北地院前召開記者會，指控華視資方無預警資遣員工，不只違反法定程序、積欠同仁薪資不還，更堅持拒絕恢復工作權，造成勞資雙方三次調解破裂，勞方在無奈之下，憤而提民事訴訟，要求確認僱傭關係存在，並按月給付工資。

工會律師表示，在資遣程序方面，華視以業務緊縮為由資遣8位員工，並未符合法定要件，且資遣案發生後，竟還在徵才網站上招募新人填補新聞部職缺，並持續委託外包廠商從事字幕、安管工作，可見華視根本沒有業務緊縮的問題，便違法資遣8位資深員工。

此外，工會表示有4位全職字幕打字人員，依法應受到勞動基準法最低工資、延長工時、特休假保障，但華視從2016年6月起，未給當事人應有的法定基本工資，資遣時更拒絕償還欠薪、加班費、特休未休工資等，這4人除了要提告恢復工作權，也要求華視補足前5年「未達基本工資的薪資差額」、「加班費」及「特休未休工資」等。

(中時 )