天氣漸涼，是十字花科蔬菜產季高峰，被視為最有健康功效的超級蔬菜之一青花菜近來大出，專家表示，吃青花菜有一秘訣：加入薑黃一起吃，可以讓青花菜裡的蘿蔔硫素成分吸收更好，抗發炎效果大大加倍。

青花菜好處多多，除了可預防阿茲海默症、癌症、糖尿病及心血管疾病，研究指出，最重要的功效就是抗氧化，減緩體內的慢性發炎。食農專家韋恩在他的食安資訊網站《韋恩的食農生活》中表示，有科學家發現，薑黃素與蘿蔔硫素組合在一起，對於抗發炎效果來說，可以發揮很好的加成作用。

實驗證明，在降低發炎因子腫瘤壞死因子α(TNF-α)的表現上，薑黃素加上蘿蔔硫素，會比只有薑黃素或是只有蘿蔔硫素的效果高了大約30%，而對其他的發炎指標如IL-1、NO、PGE2也都展現很好的加成作用；此外，薑黃與青花菜搭配起來，味道也很好。

韋恩表示，青花菜裡含有許多抗氧化物，尤其是特殊的蘿蔔硫素，經證明可以抗慢性發炎；而薑黃特有的薑黃素又是抗氧化、抗癌功效的來源，近來被許多歐美人士視為超級食物之一。

(中時電子報)