韓要韓粉接民調喊挺蔡 柯：看不懂這什麼打法 11:502019/11/29 中時 張薷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲在交通會報前受訪。（張薷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜昨呼籲支持者，接到民調電話一律拒絕回答，但今早又在臉書貼文，呼籲好朋友們從現在開始接到民調電話通通說「唯一支持蔡英文」。柯文哲表示，看不懂這什麼打法，想不出來。 柯文哲認為，這都是選舉口水戰，每個人都會依照對他自己最有利的方式去做各種選戰的操作，就這麼簡單。柯還說，大家再忍耐一下，還43天就投票了。 (中時 ) #民調 #柯文哲 #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 邱毅稱柯是政治周星馳 王世堅：邱是政治吳孟達 14:392019/11/25 政治 韓將上這節目！網：1450現在快嚇死… 10:312019/11/26 政治 獨》凌晨還在打 韓手機曝光被打爆 火速換號碼 13:332019/11/26 政治 被指裝窮騙選票 宋反謝扁證明清白 14:012019/11/26 政治 國民黨若敗選 七成民眾要吳敦義下台 11:152019/11/27 政治 愛平民美食！捕獲野生韓國瑜大啖羅東肉羹 老闆娘嚇到了 00:022019/11/28 生活 吳敦義的實驗 八成藍支持者大崩潰！ 10:022019/11/28 政治 一首祝禱文 韓情不自禁喊：全身被電到！ 15:292019/11/28 政治 郭台銘若幫藍委助選 韓國瑜：美事一樁 22:502019/11/28 政治 被問國民黨要怎麼改革 韓國瑜一句話讓李正皓秒變臉 00:102019/11/29 政治 政治熱門新聞 公聽會後林環牆再發聲明 列十大論文門證據 - 政治 韓籲拒答民調 前綠營大老拋三問… 網傻眼！ - 政治 被問國民黨要怎麼改革 韓國瑜一句話讓李正皓秒變臉 - 政治 韓國瑜對民調出招！網點出三優點讚：聰明 - 政治 獨家》國民黨搶救不分區 吳斯懷被令停上節目 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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