國民黨總統參選人韓國瑜昨呼籲支持者，接到民調電話一律拒絕回答，但今早又在臉書貼文，呼籲好朋友們從現在開始接到民調電話通通說「唯一支持蔡英文」。柯文哲表示，看不懂這什麼打法，想不出來。

柯文哲認為，這都是選舉口水戰，每個人都會依照對他自己最有利的方式去做各種選戰的操作，就這麼簡單。柯還說，大家再忍耐一下，還43天就投票了。

(中時 )