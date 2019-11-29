過去克雷伯氏肺炎桿菌引起的化膿性肝膿瘍治療，在引流後，多使用傳統乙內醯胺類類抗生素，病人需躺在醫院一個月靜脈注射抗生素，北榮創新使用靜脈注射氟喹諾酮類抗生素，待病患狀況穩定後轉換成口服型抗生素，病人住院天數由平均28天降至20天，大幅減少8天，也因此病患住院超過21天的個案比例更從66.3％明顯降至37.8％，研究成果於2019年美國感染症醫學會年會發表。

北榮感染科主治林邑璁表示，克雷伯氏肺炎桿菌引起的化膿性肝膿瘍是台灣常見的地方性疾病，這個菌可經由腸道移行至肝臟造成化膿性的病變；病人常因不明原因的發燒就診多次找不出原因，直到接受腹部的影像學檢查才得到正確的診斷，和許多的細菌感染症一樣，其也會有發燒畏寒以及精神食慾不振的表現，目前也沒有特別的預防方式，需要臨床醫師的警覺性才能及早診斷。

林邑璁指出，克雷伯氏肺炎桿菌引起的化膿性肝膿瘍患者，必須住院接受靜脈注射抗生素以及肝臟膿瘍的引流來治療，其多使用傳統乙內醯胺類類抗生素，病人需躺在醫院一個月靜脈注射抗生素，北榮根據藥物的藥物動力學及藥效的概念，選擇具有口服利用率高的氟喹諾酮類抗生素，初期使用靜脈注射，病人穩定之後會轉換成口服的劑型，由於靜脈注射抗生素天數由平均27天降至19天，病人也就可以少住院8天，除可減少醫療資源支出外，住院天數減少，病人心理也會較健康。

86歲王先生，因持續發燒以及食慾不振，在診所就診一星期症狀皆未改善，至北榮步檢查，抽血結果顯示有嚴重的細菌感染，進一步腹部超音波檢查顯示肝臟右葉有6公分的化膿性病灶，經過化膿的抽吸以及引流，以及使用氟喹諾酮類抗生素靜脈抗生素的治療，13天後順利出院，並持續在門診使用口服的抗生素治療滿一個月，順利完成整個療程。

(中時 )