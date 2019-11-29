◎三玉宮祈福 韓國瑜：國泰民安是責任

國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅29日前往台北市天母三玉宮，一大早現場就擠滿熱情支持者，韓國瑜致詞時指出，國不泰、民不安是我們的責任，必須靠自己打拚，呼籲支持者明年大選要選出最適當的總統、最棒的立委，重新讓中華民國展翅高飛。

◎國民黨質疑蔡英文 包庇綠委炒股、黑金合流

國民黨立法院黨團今日召開記者會，質疑民進黨立委蘇震清去年就涉入炒股弊案，短短26天賺3千萬，今年4月檢調搜索之下也有人承認是蘇震清的人頭了，為何檢調至今還不約談蘇震清？國民黨也質疑民進黨在蔡英文介入的情況下，讓原本想排入民進黨2020不分區立委候選人名單的蘇震清和莊瑞雄對調，改讓蘇去選區域立委，如此作法是和黑金合流，如果日後發現蘇震清真的有罪，蔡英文是不是要負連帶政治責任？

◎民進黨《反滲透》逕付二讀 藍逆襲推《反併吞法》

由立法院民進黨團提出的《反滲透法》草案，今在立法院院會列入討論事項第24案，綠營原設定藍營將發動杯葛，並順勢藉此扣上紅帽，未料國民黨團發動逆襲，在院會開始前，對外宣示將提出《反併吞中華民國法》草案，以更具體文字正面迎戰綠營版本。

◎今晨全台低溫14度 白天氣溫略升

今晨為這波東北季風最冷的一段時間，大台北平地最低溫約在14至16度，桃園楊梅區14.0度；中南部冷空氣較弱、低溫也約在14度左右。

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(中時電子報)