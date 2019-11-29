一名家住彰化的陳姓男子，4年多前接獲一通自稱英國銀行電話，指稱有人指名要將千萬遺產給他，但必須先繳清稅金及手續費才可辦理繼承，陳男4年多陸續匯了4萬多美金，日前對方又來電指稱只要完成最後一筆5萬美金的稅後即可完成，陳男這時才自覺可能遭詐，私下向警方報案後約對方見面，中和分局警方趁面交時逮捕領兩名非洲裔車手，其中一名還是目前在台教足球的前泰國足球超聯明星選手。

據了解，新北市政府警察局中和分局偵查隊長廖武郎日前接獲線報，一位陳姓男子，4年前遭接獲一通自稱英國巴克萊銀行之行員來電，表示有人指定將遺產要陳男繼承，但依據英國法律，需繳納稅金、報關費用才能獲得該筆遺產，陳男不疑有他，自4年前起，陸續匯款逾4萬美金，但始終未見手續完成，所謂的遺產也還是一場空。

警察逮捕詐團車手。

警察逮捕詐團車手。

陳男日前又接獲對方電話稱需面交5萬美金即可完成手續領取所有遺產，陳男立刻從彰化縣二林鎮北上，前往中和分求助，偵查隊長廖武郎立刻告知陳男已遭到詐騙。

隨後立即派員隨陳男前往台北車站埋伏，並協請鐵路警察局派員協助，於現場見兩名外籍男子上前與陳男接觸並收取現金，立刻上前逮捕，但兩名嫌犯身強體壯，強力反抗，員警立刻奮不顧身飛撲將犯嫌壓制在地。

警方調查，嫌犯TEHE HERVE(象牙海岸籍)、QUAH GARRETSON(賴比瑞亞籍)於106年5月持觀光簽證來台並組成跨國詐欺集團，以俗稱奈及利亞騙局之黑紙變美金手法遭警方查緝，另犯嫌TEHE HERVE(象牙海岸籍)原為泰國足球超級聯賽曼谷聯足球隊成員，後因腳傷退隊後輾轉來台灣，並於大台北地區教足球維生，後因詐騙所得高而鋌而走險。全案依詐欺、入出國及移民法案移請臺灣臺北地方檢察署偵辦，並積極追查其餘犯嫌。

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(中時電子報)