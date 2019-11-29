澳門國際幻彩大巡遊

來自世界各地及本澳的精華藝術團隊都將於12月8日(星期日)齊聚一堂，原來這天是由文化局主辦的慶祝澳門回歸祖國二十周年「2019澳門國際幻彩大巡遊」，向觀眾展現今年主題”一帶一路”沿線國家地區的文化藝術特色，呈現「年度慶典，全城VIVA」的歡樂氣氛！

義大利的月亮女神

今年的「2019澳門國際幻彩大巡遊」以”一帶一路”沿線國家地區文化為主題，包含來自葡萄牙、肯亞、安哥拉、烏克蘭、波蘭、白俄羅斯、匈牙利、智利、賽浦路斯、紐西蘭、意大利、俄羅斯、緬甸、泰國、廣東省湛江、香港等跨越五大洲的19個外地演出單位，攜手與61個本澳表演團隊一同為觀眾帶來一場精彩的文化交流饗宴，預計餐演藝術表演者近1,800人。

中國廣東省湛江市的湛江人龍舞

其中，來自葡萄牙的文化傳統協會與葡萄牙ArtFusion，將透過高蹺及肢體劇場講述葡萄牙茶農的故事；肯亞的狂野雜技團帶來多個高難度雜技動作；俄羅斯的彈跳鋼鐵俠將在鬧市彈跳翻滾；義大利的月亮女神幻化成空中天使，將與觀眾共舞；此外，廣東省湛江市帶來該省首批列入非物質文化遺產的湛江人龍舞，由小孩與大人組成的團隊將連接成龍，氣勢非凡，其他團隊的表演亦精彩可期。

澳門國際幻彩大巡遊

表演團隊將從大三巴牌坊出發，一路與市民遊客穿越澳門歷史城區的舊街老巷，再抵達議事亭前地的繁華鬧市與觀眾近距離互動，接著巡遊隊伍將陸續現身於南灣湖景大馬路的VIVA嘉年華。嘉年華中有設置多個巨型氣偶及遊戲攤位，而這次將首次加設觀眾席，更有多個神祕藝團現身與觀眾熱烈狂歡，最後會共聚在西灣湖廣場一同參與「愛、和平、文化共融」的回歸慶典派對。

本年大巡遊活動有另外安排工作坊，率先讓參加者感受藝團魅力，於11月下旬起就開始走入社區向市民大眾呈現不同的精彩表演。此外，更設立文化講堂學生交流專場，邀請外地藝團及本地單位為學生進行講授及分享，讓學生認識不同地方的藝術及相關知識。各項大巡遊活動將延伸至不同社區，更多推動活動如攝影比賽、互動遊戲等將陸續推出，期望令更多市民大眾能參與大巡遊活動，熱切投入年度節慶盛事的歡樂氣氛。

(中時電子報)