為保障被徵收土地民眾權益，內政部部務會報昨天通過「土地徵收條例施行細則」修正草案，修正增訂只要是原土地所有權人的繼承人，為全體繼承人的利益，都可以申請收回，或請求撤銷、廢止徵收，不必由全體繼承人共同申請。

內政部表示，依土地徵收條例規定，需用土地人於徵收土地後，如不按徵收計畫使用，原所有權人可以申請收回，或請求撤銷、廢止徵收。但若原土地所有權人已死亡，則必須由全體繼承人共同申請，造成不便。故這次修正規定，增訂任一繼承人得為全體繼承人的利益，提出申請，大幅放寬程序，以充分保障民眾權益。

另近年有部分需地機關，在徵收土地後，卻疏未依徵收計畫使用，致遭法院判決政府須賠償的情形。故這次修法也明定應由造成損害的機關負擔賠償，以加重需地機關的責任。

內政部指出，這次修正也針對被徵收地上權或徵用土地之所有權人，在申請改以徵收所有權時，申請人應有的資格及申辦流程等加以明確規範，讓徵收制度更為明確完備。

內政部強調，徵收土地是最不得已的手段，政府因辦理具公益性、必要性之事業，而不得不徵收土地時，將秉持照顧人民權益的精神，依法審慎審查徵收案件，為人民把關。這次「土地徵收條例施行細則」修正草案，將依法制作業程序，於近期發布施行。

(中時 )