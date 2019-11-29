前日相中增根康辭世 享壽101

1982－1987擔任日本首相的中曾根康弘29日上午7點多時，在東京都內的醫院去世，享壽101歲。他在2018年5月度過100歲生日，成為繼東久邇宮稔彥王後，第二位活到百歲的日本首相。

據NHK電視台與日本經濟新聞等當地媒體報導，他對美強化日同盟有重大貢獻，也是二戰後任期第5長的首相，一生歷經4位天皇。而他在任期間，與美國總統雷根交情深厚，對促進美日安全保障體制有重大貢獻。在內政上，他致力推動日本國有鐵道，日本電信電話公社與日本專賣公社民營化。

中曾根任內致力改善與前蘇聯和中國大陸的關係，也以日本民族主義見稱，是戰後第一位公開參拜靖國神社的首相。他1918年5月27日出生於群馬縣高崎市，畢業於東京帝國大學法學部政治學科。他曾服役大日本帝國海軍，參與二次世界大戰，並擔任軍官，駐防於台灣的左營。

中曾根康弘1946年當選眾議院議員進入日本國會，1952年他指責昭和天皇應為日本戰敗負責，而轟動日本政壇。不過，由於他的政治立場常搖擺不定，因此被當地媒體冠上「風見雞」，也就是牆頭草的外號。

(中時電子報)