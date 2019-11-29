大陸資通訊大廠華為傳出有意尋求規模15億美元的離岸貸款，這是繼7月向中資銀行籌集、10月在大陸發債後又一項融資舉措。

香港信報報導，目前華為正與中外銀行磋商，推進15億美元離岸貸款事宜，該筆資金將用於一般企業目的和作為營運資金。

華為近期在大陸發行兩次人民幣30億元的債券，是公司首度在大陸發債。

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