華為擬籌15億美元離岸貸款 12:152019/11/29 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸資通訊大廠華為傳出有意尋求規模15億美元的離岸貸款，這是繼7月向中資銀行籌集、10月在大陸發債後又一項融資舉措。 香港信報報導，目前華為正與中外銀行磋商，推進15億美元離岸貸款事宜，該筆資金將用於一般企業目的和作為營運資金。 華為近期在大陸發行兩次人民幣30億元的債券，是公司首度在大陸發債。 (工商 ) #大陸 #華為 #貸款 #美元 #離岸 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港金融地位 恐遭星取代 台灣發展財管 在口惠階段 04:102019/11/25 財經要聞 華南銀行「快易貸試算」專屬額度利率只要一分鐘 10:442019/11/25 財經 華信航空為愛飛行 帶著花蓮、南投偏鄉學童圓夢飛翔 21:012019/11/25 生活 體操「恬」心 國際總會用她命名地板動作 17:322019/11/26 體育 WiFi 6大商機 瑞昱明年開吃 04:102019/11/27 證券．權證 人民幣在岸價收升逾百基點 17:122019/11/27 財經 資誠會計師段士良：大陸降稅 有利內銷型台商 04:092019/11/28 財經要聞 回應歐商 經部：催生離岸風電學院 17:052019/11/28 財經 資產品質漸趨穩定 華泰銀行評等展望調為「穩定」 18:062019/11/28 財經 機器設備輸出貸款 國發基金再添300億 04:102019/11/29 投資理財 兩岸熱門新聞 反送中效應？廣東抗議蓋火葬場 警鳴槍施催淚彈 - 時政 土國S-400打F-16 我2500億恐打水漂 - 焦點新聞 - 旺報 殲-31宣傳片 陸展新制空實力 - 焦點新聞 - 旺報 日媒：香港法案使習近平訪日恐生變 - 兩岸 渣打：美國取消香港特殊地位的風險非常低 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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