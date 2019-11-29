「台灣第一名模」林志玲29日迎來45歲生日，雖然日前因摯友高以翔逝世，取消由她和老公AKIRA主演的三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE〈凜冬天空 / White Wings〉音樂錄影帶首映會，MV還是選在她生日當天悄悄上線，片中夫妻倆大談穿越戀，畫面感人絕美。

兩人循線找回前世記憶。（擷取自網路）

兩人為AKIRA的師弟J SOUL BROTHERS拍攝微電影MV，其中〈凜冬天空〉MV以AKIRA視角出發，他收到一封留存100年的信，信中附上一瓶名為「White Wings」的神祕香水，透過香水的味道能穿越古今，他也依循香水的指引，最後終於找上現代的林志玲。

而林志玲也發揮演員實力，主演另一部MV〈White Wings〉，在兩段MV中均有特寫飆淚的演出，同時也展現模特兒的本領，在MV中換上多套絕美禮服，且全片用英文對白，畫面浪漫程度，不禁讓人聯想起夫妻兩人17日在台南舉辦的世紀婚宴。

林志玲哀悼高以翔，日前取消MV首播活動。（擷取自網路）

(中時 )