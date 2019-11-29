休閒麻將館變賭場，賭客換現金點數漏餡，被彰化警分局查獲。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

休閒麻將館變賭場，賭客換現金點數漏餡，被彰化警分局查獲。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

休閒麻將館不休閒，大賭特賭店家大抽頭金。

彰化市以休閒麻將社團為名經營的「休閒麻將館」，吸引聚賭，生意興隆，彰化警分局接獲這起「掛羊頭賣狗肉」情資後，埋伏蒐證，一舉查獲實際鄒姓負責人、員工和賭客等，共11人，當場查扣6200元賭資、1000元抽頭金，還有賭具和及積分卡等賭博贓證物。

「小賭怡情，這也要抓？」鄒姓負責人雖否認經營賭場，但警方查出現場係以籌碼兌換現金方式聚賭，每300點（元）為一底，每台50點（元），店家每一局抽取400元至500百元抽頭金，賭客在離開前，可持點數卡以1點等值1元的方式換取現金。

接獲這起聚賭案後，彰化警分局與警察局靖紀小組共同成立專案小組，經埋伏蒐集事證及報請檢察官指揮、聲請搜索票，上門一舉查獲實際鄒姓負責人，現場陳姓女負責人、鄭姓男員工及王姓賭客等8人共計11人。

警方要收網時，1位賭客即當場向工作人員兌換現金6200元，被逮直呼「有夠衰」

，表示第一次來玩，不知道是違法行為，不滿打麻將不是國粹嗎？不是可以預防老人痴呆症嗎？連這也要抓，未免太過了吧。

但警方查獲賭博事證明確，掀開了該「休閒麻將館」掛羊頭賣狗肉的真面目。全案依賭博罪移送彰化地方檢察署偵辦。

警方指出，該「麻將館」櫃台名片及鄒姓負責人營業登記資料，僅顯示某某有限公司，並非對外宣稱以社會團體登記，係違法場所，將加強持續查緝、掃蕩此類型賭博案件，並運用第三方警政，強力打擊如此不法歪風。

(中時 )