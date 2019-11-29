平鎮警分局警方長期布線，抓獲一名擁槍自重的男子，起出各式槍枝與毒品。（平鎮分局提供／邱立雅桃園傳真）

桃市警局長陳國進（前右）親赴平鎮警分局，慰問有功人員。（平鎮分局提供／邱立雅桃園傳真）

活躍於中部的50歲鄭姓男子疑似為販槍集團成員，平日擁槍自重、居無定所，桃園市平鎮警分局日前掌握鄭男非法持有槍枝線報，專案小組幹員28日清晨前往台中西屯區某汽車旅館拂曉攻堅，逮捕鄭男，警方除在現場起獲制式長短槍枝及安非他命毒品外，發現鄭男居然持有國際禁用的高殺傷力達姆彈。

經專案小組長期布線發現，鄭男活躍在台中、彰化一帶，平日擁槍自重，居無定所、行蹤飄忽不定，警方多次尾隨跟蹤都讓狡猾的鄭男脫逃。28日凌晨，專案小組接獲鄭男出現在彰化鹿港、溪湖一帶的線報後，立即重裝南下，並查出鄭男投宿在台中市西屯區某汽車旅館內躲避警方追緝，專案小組見時機成熟，破門進入壓制鄭男，不費一槍一彈，順利緝捕鄭男歸案。

警方在現場清查鄭男隨身物品時，驚見鄭男包包中竟有制式貝瑞塔手槍及制式霰彈長槍各1把，90子彈及霰彈各10顆、安非他命及吸食器等，其中還發現殺傷力極強的達姆彈5顆，且子彈已上膛，幸虧鄭男並無持槍抵抗，否則後果不堪設想。

桃園市警局局長陳國進獲知案件破獲後，親赴平鎮分局慰問有功人員，並期勉警察同仁再接再厲，於選舉期間加強治安平穩。警方訊後，發現鄭男疑似為販槍集團成員，專案小組除將鄭男依違反槍砲彈藥管制條例及毒品危害防制條例送辦外，並積極追查槍枝、毒品來源及有無涉及其他刑事案件，以釐清案情。

平鎮分局長李建民表示，距離總統、副總統及立法委員大選僅一個半月，為持續淨化選前治安，遏止幫派以任何形式介入選舉，警察局長陳國進已通令全市各警察機關，啟動淨化選前治安勤務，針對暴力幫派、槍毒及賄選等違法行為加強查緝，不容暴力介入選舉情事。

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(中時 )