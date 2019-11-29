中共黨媒《人民日報》今天以發自美國華府的《美式雙重標準，根深蒂固的霸權邏輯》報導，以美國執法權威有充分法律保障，不從者必招嚴懲等實例，「以子之矛，攻子之盾」批評將國內執法權威視為社會常識的一些美國政客，時常無端妄加攻擊其他國家警方正常執法。凸顯根深蒂固的雙重標準霸權邏輯。

報導強調，美國庫恩基金會主席羅伯特．庫恩受訪表示，員警有遏制暴力和違法者的責任。在庫恩看來，過去幾月來，香港員警總體保持克制，而極端示威者則一再試圖激怒警方，美國政客如今選擇批評香港警方，背後有他們不會明說、卻更深層次的動機──「對中國崛起根深蒂固的不安和徹頭徹尾的政治機會主義」。

報導舉出多宗實例指出，每當有人在遊行示威時逾越法律界限，美國執法部門必然強力出手。執法人員對於公共示威者動用暴力手段完全不會容忍。任教於舊金山州立大學的詹姆斯．達德利，曾任舊金山警察局副局長，他說：「任何國家都不應容忍縱火、攻擊等行為，違法者必須被逮捕。」

報導表示，曾參與調查處理美國前總統甘迺迪遇刺案、「911」事件等要案的康涅狄格州警政廳前廳長李昌鈺介紹，在美國，一般小型暴力遊行集會由地方員警處理，攝影取證，事後逮捕；大的暴力遊行集會由州警處理，消防車沖水驅散，用防暴車分離示威者和群眾，現場逮捕領頭人或襲警人員；若規模更大、事態更嚴重，將由國民兵出動，使用煙幕彈、催淚彈等，宣布緊急命令、宵禁等。

報導統計，一年多來，美國執法部門強力出手處理了數起全國關注遊行示威。2018年6月國會山莊群眾抗議移民政策575人被捕；同年9月，參議院卡瓦諾出任聯邦最高法院大法官聽證會，3天內逮捕212名激進抗議者；12月美墨邊境抗議拘留和驅逐中美洲移民活動，32名宗教領袖和社會活動家被捕。

報導稱，美國政府強力平息大規模騷亂，依舊留在許多美國人腦海。1992年，洛杉磯爆發美國20世紀最大騷亂，時任美國總統老布希為平息騷亂甚至出動了海軍陸戰隊第一師以及陸軍第七步兵師，共逮捕了約1.2萬人。2011年「占領華爾街」運動警力逮捕了200名抗議者。2014年密蘇里州小鎮弗格森、2015年馬里蘭州巴爾的摩騷亂，相關州長都宣布緊急狀態、實施宵禁，調動國民兵平息騷亂。

報導強調，然而，當其他國家一些地方的暴徒上街作惡時，一些美國政客卻拿出了截然相反的立場。不久前，當香港特區政府著手制訂《反蒙面法》，美國一些人對這一在美已有《反面具法》悠久傳統的法規，卻拋出了許多怪聲怪調，動輒稱這將損害香港「民主」。

(中時 )