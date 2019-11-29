高中「學習歷程」定案，取消學群對應。（圖／翻攝自招聯會官方網站）

108課綱上路，目前的高一學生3年後申請大學時，就要使用到學習歷程核心資料「學習準備建議方向」。招聯會8月31日公布草案後廣泛蒐集意見，29日定案上線，68校1930個科系的參採項目「全都露」，民眾可以自行點閱；招聯會則表示，修正後的公告版本較大變動是取消「修課紀錄」裡校訂必修和多元選修的學群對應。

學習歷程資料是大學入學個人申請管道的第二階段甄試時才會用到，招聯會表示可視為現行個人申請第二階段備審資料的「簡易日常版」，又分為「修課紀錄」、「課程學習成果」和「多元表現」3個欄目。招聯會執行秘書、清華大學教務長戴念華比較草案版和公告版有5大修正之處，首先就是「學習歷程」這4個字改為「學習準備建議方向」，以免讓外界誤以為全部與高中學習歷程檔案有關。

第2個修正就是草案「修課紀錄」裡只說明「部定必修」和「加深加廣選修」要涵蓋8大領域，外界擔心課程無法滿足；公告版加上「校訂必修」與「多元選修」，相信總共160個學分一定能滿足學生試探18學群的課程。

第3個修正是草案「修課紀錄」裡原本要求校訂必修與多元選修要對應18個大學學群；因校訂必修與多元選修僅10到14個學分，而高中開的課無法多到可以對應到18個學群，因此公告版裡也取消，但要求大學校系呈現出自己所屬學群，以供學生參考。

第4個修正是「課程學習成果」要求提供最多3件、「多元表現」要求提供最多10件；第5個修正是「多元表現」原有11項內容，公告版簡化為8項。

招聯會表示，大學端在「修課紀錄」8大領域裡只能參採最多5個領域；「課程學習成果」4個項目，大學端可以參採4項；「多元表現」8個項目，大學端可以參採4項。

以台大醫學系為例，「修課紀錄」參採語文、數學、自然、社會、科技等5個領域；「課程學習成果」只參採自然科學領域探究與實作1項；「多元表現」參採高中自主學習計畫與成果、服務學習經驗、檢定證照、特殊優良表現證明等4項。

(旺報 )