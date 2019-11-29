三重常被說江湖味頗重，但除此之外，三重的小吃可說遠近馳名。說到小吃，可不能不提庶民美食「滷肉飯」。三重更可以說是滷肉飯之城，有許多間滷肉飯店家開設在此，很多饕客還會特地從台北慕名而來。其中，又有5間滷肉飯名店特別顯赫，並各自有擁護者。這次有網友詢問，這5間之中的霸主又會是誰呢？

三重5大滷肉飯名店，《今大》、《五燈獎》、《店小二》、《唯豐》、《蓮霧》都是老店等級，各自的滷肉飯風味皆不相同，當地人也吃出屬於自己偏愛的口味。（摘自google map）

有網友指出，三重5大滷肉飯名店，《今大》、《五燈獎》、《店小二》、《唯豐》、《蓮霧》都是老店等級，各自的滷肉飯風味皆不相同，當地人也吃出屬於自己偏愛的口味，那麼若要帶朋友去三重吃滷肉飯，究竟該推哪間？

網友多數認為「今大滷肉飯」實屬首選，它的肥肉香甜可口，吃了令人上癮，並指出「今大每次都排很多人」。不過五燈獎也是相當擁護者，認為它的「豬腳」是一絕，而且獨門醬汁鹹甜口味，值淂嘗試，雖然味精放不少。而5間都吃過的老饕表示，「今大吃魯肉飯，唯豐吃滷豆腐和酸菜，五燈獎吃豬腳」。

其實，既然都已選出5家嚴選名店，肯定具有各自魅力，不妨都先嘗試看看，找出屬於最適合自己口味的滷肉飯。就如一位網友所說「小孩才做選擇，我全都要」。

(中時電子報)