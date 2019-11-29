國民黨總統參選人韓國瑜今天上午出席國政座談會，韓國瑜致詞表示，從南方展開傾聽之旅一個多月來，接觸各行各業感觸很深，總結代表台灣人心中聲音就是悶、苦、茫三個字，蔡政府執政3年多來百業蕭條，4萬家公司倒閉，無心假勞工越來越多，未來若順利當選總統，政府政策將謹記國家長遠規劃、不派系分贓、苦民所苦等六大原則，落實最貼近民意的政府。

韓國瑜今總結傾聽之旅一個多月來觀察，韓國瑜說，台灣人心中存在「悶」

、「苦」、「茫」，不知道如何突破現況，主要是經濟太差，根據統計，近年來有4萬家公司、工廠倒閉，股票上市上櫃公司獲利率下滑約20％，沒有發現哪個行業對台灣未來願景是充滿信心跟樂觀的。

韓國瑜說，國政報告闡述治國理念跟政策可行方法，論述完整及邏輯理論分析清楚，有信心能一一達成，是含金量最高的國政報告，若順利當選會謹記六大原則，第一，整個國家政策長遠規劃，第二，要有一定高度戰略思維，第三，追求進步不能裹足不前，第四，政策不能派系分贓，要接地氣，第五，執政團隊苦民所苦，貼近民意，第六，面對人民抱怨謹記公平正義，這是共同理想，也是國政顧問團一起努力邁進的目標。

副總統參選人、國政顧問團總召張善政表示，過去呼籲民進黨展開政見對話，很遺憾沒得到具體回應，今天起國政顧問團將有系統性端出政策牛肉，希望選舉導向政策政見討論，不要黑來黑去。

(中時 )