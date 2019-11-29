自今年9月20日全球氣候罷課(Climate Strike)行動以來，台灣17個學生團體，總計超過200名學生要求總統候選人應對氣候緊急狀態，提出減緩、調適的具體政策，但兩個月時間過去，學生團體仍未看見總統候選人們的積極回應，今日邀請各候選人陣營派出代表公開對談。

今（29）日由國立中央大學綠聚人社團、十多個學生團體及個人代表共同發起「台灣總統候選人與青年氣候政策對談」，邀各候選人陣營代表與青年對話，提出更積極的氣候政策，綠聚人社張力文表示自青年氣候倡議後，僅韓國瑜國政顧問團隊於9月26日直播回應，此外，沒有看到各總統候選人針對氣候政策有進一步討論。

學生團體表示，聯合國世界氣象組織WM0三天前公布，全球大氣平均二氧化碳濃度已突破407.8ppm，去年（2018）增加的速度比以往都還要快，顯示全球暖化的情況持續惡化，國立台灣大學氣候行動社社長張榮廷指出，台灣對於氣候議題的討論，大多仍限於能源議題，對產業轉型、技術、環保及弱勢族群權益等均不夠重視，十分遺憾。

國民黨出席代表魏國彥表示，國民黨2015年於立法院通過「溫室氣體減量與管裡法」，表示中華民國是世上少數擁有法源規範溫室氣體減量的國家，我們目標2030年溫室氣體排放量減為2億4千萬公噸，2050年溫室氣體排放量更減少為1億4千萬公噸，台灣目前是2億6千萬公噸，多年來台灣持續朝著目標邁進。

魏國彥受訪時表示，原設立的溫室氣體減量辦公室遭民進黨政府撤銷，令人匪夷所思，表示減碳工作不分黨派立場，中華民國雖不是聯合國一員，但減碳是我們對世界的承諾，呼籲完全執政的民進黨政府拿出具體作為。

中山女高循環經濟制定代表李易庭表示，當「拚經濟」淪為競選口號，施政忽略環境正義時，就和台灣環境意識背道而馳，也和世界趨勢嚴重脫軌，希望政府部門積極帶動企業轉型，發展循環經濟，她強調，台灣需要的是正視氣候危機且願意改變老舊思維的政府，這是2020總統候選人的必達試卷。

(中時 )