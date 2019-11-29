英國11月消費者信心 仍陷6年低點 13:192019/11/29 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 最新調查指出，由於英國人民對於12月12日舉行的國會大選和脫歐前景充滿不確定感，使得11月消費者信心仍深陷2013年以來的6年低點。 市場研究機構GfK 29日（周五）公布，11月消費者信心指數維持在負14。此結果與路透調查經濟學家看法相同。 GfK客戶策略部主管史塔頓（Joe Staton）表示，面對脫歐與選舉走向仍不明，消費者顯然呈現「觀望」模式。 (工商 ) #消費者 #信心 #消費者信心 #11 #12 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－個資有保障，開放銀行才有信心 04:102019/11/25 產業特刊 群益證券看本周指數區間11,400-11,700點 08:592019/11/25 財經 《期貨》美中貿易釋利多，三大期指齊揚 09:092019/11/25 財經 台股拚攻11,600點關卡 台指期一度漲70點 09:512019/11/25 財經 人幣中間價貶91點 10:012019/11/25 財經 《集中市場》上週外資在集中市場買超49.91億元，鴻海居冠 12:162019/11/25 財經 陸11月中旬生豬價 回跌13.5% 14:502019/11/25 財經 京東台灣雙11助攻 JD.COM全站下單金額創新高 18:432019/11/26 財經 自大還是無知 美果粉認為iPhone是5G領導者 14:542019/11/28 財經 淘寶貨輪意外所有相關消費者均獲賠付 淘寶台灣：退款流程完善不必擔心 21:042019/11/28 消費 國際熱門新聞 驚喜！川普突訪阿富汗送「大禮」 美軍樂翻了 - 國際 殘忍開鍘愛子！傳英女王要退休 查爾斯將攝政 - 國際 王立強是化名？參與共諜案查證專家親自闢謠 - 國際 中共眼中的台獨 與你想的不一樣 - 國際 全球最後1隻！消失了112年費南迪納巨陸龜再度現身 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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