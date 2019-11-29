最新調查指出，由於英國人民對於12月12日舉行的國會大選和脫歐前景充滿不確定感，使得11月消費者信心仍深陷2013年以來的6年低點。

市場研究機構GfK 29日（周五）公布，11月消費者信心指數維持在負14。此結果與路透調查經濟學家看法相同。

GfK客戶策略部主管史塔頓（Joe Staton）表示，面對脫歐與選舉走向仍不明，消費者顯然呈現「觀望」模式。

(工商 )