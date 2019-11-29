味全龍隊參加冬盟，為球隊首次正式比賽，不過有球迷在網路上討論，客座教練拉米瑞茲疑似穿著「85」號球衣，過去味全龍這個號碼，屬於傳奇教頭徐生明。領隊吳德威得知後特地澄清，「球隊尚未有人穿85號這個號碼，拉米瑞茲是穿87號，官網誤植已請幫忙修正。」

徐生明曾任老味全龍隊的總教練7年，在1996年至1999年都穿著85號球衣，更在1997年至1999年拿下中職最佳總教練獎。之後徐生明轉任第一金剛、中信鯨、興農牛、義大犀牛等球隊，都是穿著85號球衣。徐生明在2013年執教義大時猝逝，球隊為了感念他的貢獻，因此讓85號球衣退休，富邦悍將接手後仍維持。

球迷提出疑問，再加上聯盟官網也標示外籍教練拉米瑞茲穿85號，領隊吳德威特地貼出拉米瑞茲的球衣背號澄清，「針對昨日有球迷指出客座教練背號一事，應該是球迷看錯，球隊尚未有人穿『85』背號，未來85號也會尊重師母意見而定。」

同時表示拉米瑞茲原先登錄資料就是87號，聯盟官網上85號為誤植，也已請聯盟幫忙修正，特別感謝球迷的提醒。

(中時 )