香港政府29日公布資料顯示，10月份住宅樓價指數繼續走低，並已連5個月回落；由香港本地社會運動及經濟轉差觸發的本輪樓價跌浪中，樓價已累計跌5.2％，成交量也沒有起色。

路透報導，據香港特區政府差餉物業估價署的臨時數字，10月私人住宅樓價指數報376.1，按月跌1.34％，較9月份經修訂後跌幅1.68％則略有減緩。

盡管今年以來有一半月份樓價指數下滑，但今年前10個月樓價指數累計仍升4.6％。

自6月起香港多區於周末不時出現示威抗議活動，市民交通出行受阻，期間每月住宅註冊量跌至約4000多宗，較5月份的8200多宗銳減，10月份的註冊量只有約4000宗。此外，在內外因素交困下，香港第三季經濟步入技術性衰退，政府更把2019年全年經濟增長預測下修至-1.3％，為10年來首次出現負增長。

路透報導，香港萊坊高級董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，以近日社會情況及市況計，估計11-12月的樓價指數仍會向下調整。估計至年底前會再跌約2-2.5％，但全年計仍有約2％的輕微升幅。

他指出，由於香港利率仍持續處低水準，估計樓市出現大幅下跌的機會不大，但隱憂是香港經濟放緩會影響購買力。

香港最大銀行--匯豐控股10月底率先下調港元最優惠貸款利率12.5基點至5％，希望為香港低迷的經濟帶來一場「及時雨」。該行同時表示，未來即使美國利率下調，其亦再無減息空間。

報導稱，政府住宅註冊資料一般有所滯後，通常反映前一、兩個月的市場成交。

(中時 )