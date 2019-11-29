伊拉克示威群眾放火焚燒伊朗領事館後，當局今天鎮壓行動導致近40人喪生，這是上月抗議活動以來，最為血腥的日子之一，也造成一省長請辭，一將軍遭解職。

伊拉克首都巴格達與南部地區街頭動亂，民眾以抗議行動對政府與鄰國伊朗發洩憤怒。這是2003年美國揮軍入侵伊拉克、推翻海珊政權以來，最嚴重的動亂，民眾認為是伊朗為伊拉克政府撐腰。

根據法新社統計，自10月初以來，加上今天暴力鎮壓，累積死亡數逾390人，另有1萬5000多人受傷。

伊拉克人權委員會（Iraqi Human Rights Commission）指出，今天各地死亡人數，以爆發衝突的南部城市納西里耶（Nasiriyah）25人最多，當時安全部隊動用「過度武力」打斷遊行活動。

另外，巴格達有2人喪生；而昨晚民眾放火焚燒伊朗領事館的所在地，什葉派聖城納加夫（Najaf）有10人死亡。

由於伊朗干預伊拉克政治引發眾怒，抗議人群闖入伊朗領事館並縱火，大喊「勝利屬於伊拉克」、「伊朗滾出去」。

軍方表示，總理馬帝（Adel Abdul Mahdi）今早採取回應行動，下令軍事將領在幾個動亂省分部署軍力，以「維護治安並恢復秩序」。

但在納西里耶血腥鎮壓之後，總理下午將指揮官舒瑪里（Jamil Shummary）將軍解職，另外，濟加爾省（Dhi Qar）省長在傍晚請辭，納西里耶為濟省首府。

醫療與安全單位消息人士表示，安全部隊在清理靜坐抗議人士時實彈射擊，造成200多人受傷。

(中央社)