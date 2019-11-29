枋寮鄉29日發生選舉旗幟遭破壞，3面蔡英文總統與屏南立委參選人蘇震清的合影布條遭毀損，且還是「挖空小英的臉」，鄉代盧銘榮發現後報案，2小時後警方逮獲50多歲陳姓嫌犯；盧表示，陳嫌全案無關政黨對立，純屬個人因素。(謝佳潾攝)

枋寮鄉29日發生選舉旗幟遭破壞，3面蔡英文總統與屏南立委參選人蘇震清的合影布條遭毀損，且還是「挖空小英的臉」，鄉代盧銘榮發現後報案，2小時後警方逮獲50多歲陳姓嫌犯；盧表示，陳嫌全案無關政黨對立，純屬個人因素。(謝佳潾攝)

抓到了！枋寮鄉29日發生選舉旗幟遭破壞，3面蔡英文總統與屏南立委參選人蘇震清的合影布條遭毀損，且還是「挖空小英的臉」，鄉代盧銘榮發現後嚇到趕緊報警處理，2小時後警方逮獲50多歲陳姓嫌犯；盧表示，陳嫌是之前用簽字筆在枋寮的電線桿、變電箱等四處寫「造反救台灣」、疑有精神障礙的男子，所以全案無關政黨對立，純屬個人因素。

「全案無關政黨對立，蘇委員不追究。」盧銘榮指出，陳嫌在今年3月間曾在枋寮的電線桿、變電箱、護欄等四處寫上「造反救台灣」的字樣，後來疑因寫的字被噴漆抹掉而心生不爽，刻意破壞總統的照片來報復，而蘇委員在得知原因、並知悉他疑有精神障礙問題後，選擇不再追究。

他強調，這是場公平的選舉，不要刻意抹黑製造謠言，知道純屬個人因素後，就要澄清講清楚，請大家不要製造政黨對立，而東海也有旗幟被菸蒂破壞，希望大家要理性。

他說，蘇震清是蔡英文總統在南區全力支持的對象，所以旗幟插出來後，後援會都很關心選情，今天一早6點半看到旗幟被破壞馬上報案，很感謝派出所在2小時內破案。

警方表示，今天上午8時許接獲報案，設置保生村海邊路及保生村中山路等處某政黨競選布條遭人破壞，枋寮分局獲報立即組成專案小組偵辦，迅速鎖定涉案對象，疑似於28日凌晨2時許前往毀損布條，警方鎖定對象後立即前往查緝到案，偵訊後將依毀損罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

(中時 )