台南市立委參選人陳致曉向對手林俊憲下戰帖，林俊憲的競選總部指派女員工接下。（陳致曉團隊提供／洪榮志台南傳真）

台南市第5選區立委參選人陳致曉29日前往同區民進黨提名對手林俊憲的競選總部發戰帖，「請林委員證明自己不是幫派權貴的立委」，還預告將提出一系列攸關市民權益的議題，盼林能回覆。但林俊憲並未現身，僅派1名女員工接下戰帖，讓陳怒批「不是男子漢」。

陳致曉在2名團隊人員的陪同下，搭乘宣傳車抵達中西區永華路一段林俊憲的競選總部。他強調，當前台南市長賴清德將施政重心放在協助土地開發商炒房炒地、強徵掠地、媒體包裝，卻荒廢民生市政，包庇環境汙染、破壞文史資產、放任勞權侵害，造成台南經濟衰退4％、流失年輕人6.7萬人時，林俊憲竟護衛賴的惡政，罔顧市民權益。

此外，當民進黨在立法院惡修勞基法、限縮集會遊行法、把公投重新關到鳥籠、強闖錢沾留債子孫、拒修礦業法時，林俊憲卻站在權勢那一側，與人民為敵。

陳致曉認為，林俊憲經常上談話節目，但並非為民權護衛，而是為賴清德及當權辯護，可見林是幫派權貴的立委，而非人民的立委。選舉期間正是檢驗政客最佳時刻，他會提出一系列攸關市民權益的重大議題來請教林俊憲，期盼林能據實回答，證明他並非幫派權貴的立委。

警方也派員在現場維持秩序，並告知陳的行為已經影響周遭住戶的安寧，讓踢館和平落幕。林俊憲競選總部主任曾俊仁則在辦公室內舉牌「嘜擱亂啦！不要吵啦！」還表示，陳致曉身為教授不應該浪費社會資源，「我不跟他起鬨」。

(中時 )