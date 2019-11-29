賴清德受到鄉親熱情歡迎。(曹婷婷攝)

民進黨副總統參選人賴清德今天上午陪同台南市第四選區立委參選人林宜瑾到永康區大灣廣護宮參拜、輔選，媒體問到國民黨總統參選人韓國瑜昨天稱拒答民調，今改口要支持者改挺小英，賴清德說，「韓講這些話的目的不得而知，但希望守護台灣民主的團隊，包括民進黨全體上下跟所有支持民進黨的鄉親，都不必受韓市長的話所影響。」

賴清德今天回娘家到台南陪同林宜瑾拜廟，他說，目前民進黨總統副總統(民調)已經贏過國民黨提名的總統參選人，6席立委參選人也贏過對手，但我們絕對不能鬆懈，一定要鞏固勝利擴大勝利，當最後票開出來時，要維持傳統，全台總統得票率最高的就是在台南。

賴清德強調，台南新增這1席很重要，林宜瑾過關，台南立委全壘打，是民進黨立委過半的重要根基。林宜瑾也請託，我這席過關，台南就紅不讓，民進黨立委席次也就能過半。

面對對手韓國瑜連續2天的「民調說」，市長講這些話的目的不得而知，但希望守護台灣民主的團隊，包括民進黨全體上下跟所有支持民進黨的鄉親，都不必受韓市長的話所影響，我們的目標就是守護台灣，競選總目標就是總統副總統高票當選，立委席次過半，在這個目標之下，我們一定要戰戰兢兢全心投入鞏固勝利、擴大勝利，最終贏得勝利為止。

＃2020大選、＃賴清德、＃韓國瑜

(中時 )