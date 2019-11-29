國定古蹟鹿港龍山寺山門髹漆施作說明會暨開工儀式啟動了。（吳敏菁攝）

龍山寺前山門及木柱並沒有施以披麻捉灰的方式，長期裸露在外，使木材劣化。（吳敏菁攝）

國定古蹟鹿港龍山寺山門木材劣化，文化部「古蹟歷史建築審議會」決議，將採傳統工法以光油混礦物性顏料施作，木基層施作披麻捉灰的工法，29日舉辦「國定古蹟鹿港龍山寺山門髹漆施作說明會暨開工儀式」，這次髹漆將以傳統工法配合科學檢測的結果進行修復，延續建物生命並保存文化資產價值，預計至明4月完工，修復過程將作以縮時攝影、施工前後對照等呈現修復全紀錄。

縣長王惠美表示，國定古蹟鹿港龍山寺興建於西元1776年，是台灣五座知名「龍山寺」中保存最完善、規模最大的地方，大家對龍山寺的修復也都非常關心，2015年各界對兩側迴廊修復顏色產生廣泛的討論與意見，2017年底縣府獲文化部補助辦理山門髹漆施作發包作業，期間歷經7次流標，上任後縣府團隊找出原因，歷經多次協調與修正，終於順利開工。

這次山門髹漆施作委託傳統匠師曹仙文老師辦理，並委託喆作設計有限公司辦理全程進行施作紀錄及縮時攝影，委託中華木質構造建築協會辦理山門木構件損壞調查，文化部文化資產保存研究中心也透過精密的儀器檢測，還原各年代更動的歷史，並於山門木構件選定一處保存現況較佳之區塊做為「修復保存區」，作為這次修復作業的根基。

檢測發現龍山寺前山門及木柱並沒有施以披麻捉灰的方式，長期裸露在外，使木材劣化，修作方式採用傳統工法以光油，又稱桐油混礦物性顏料施作，並於木基層施作披麻捉灰的工法。期望以後龍山寺能成為彩繪修復施作的典範。

文化部文化資產局副局長張仁吉指出，感謝彰化縣重要國定古蹟能有好的維護與保存。龍山寺山門在經過專家與中央審議委員審議後，決議做髹漆修復，自從審議後，文化資產保存研究中心就進行保存、強化、除塵等工作，利用很多科技儀器進行長期性的科學分析與色彩測試，今天終於開工，這次會保留一個樣本，進行修復前後的對照，找出可逆性與真實性的比對。

鹿港鎮長許志宏表示，龍山寺歷史悠久，不僅是國定古蹟，也是鹿港的國寶，這次聘請非常有經驗曹老師進行髹漆修復，未來一定會有很好的成果，並且保留原味。

(中時 )