國民黨總統參選人韓國瑜今（29）日和副手參選人張善政、國政顧問團成員，共同公布國政報告，提出包含經濟產業、財政金融、兩岸、能源、社福、醫療、觀光等26類政見主張。其中在兩岸政策方面，國政顧問團兩岸小組召集人、文化大學社科院院長趙建民強調，「兩岸目前不存在統一或獨立的條件」。

根據該報告，韓國瑜的兩岸政策願景，為「愛台灣，護中華；顧腹肚，拚未來」，並有六大政策主張。第一，消除兩岸和平穩定威脅，重建「兩岸對話架構」。第二，優先處理民生相關議題，庶民均享兩岸和平紅利。第三，推進民間有序交流機制，優化兩岸產業合作。

第四，在中華民族的基礎上，提升中華文化軟實力。第五，推動建立朝野對話機制，尋求內部共識。最後，趙建民認為，兩岸目前不存在統一或獨立的條件，這一代人無權限制下一代人的選擇，我們的責任，是努力營造更有實力、更和平的環境與條件。

(工商 )