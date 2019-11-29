前台中市長林佳龍接任交通部長後，頻頻回到台中關心交通建設，而根據交通部鐵道局統計，目前中部地區鐵道建設，北起苗栗南至彰化南投共有14項計畫推動中，分別有初評1項、可行性研究6項、規劃設計案4項、施工中3項，總經費約3624億元。

鐵道局指出，台中都會區鐵路高架捷運化計畫（310.45億元），已於2016年10月16日全線高架鐵路通車，並將於2020年6月完工，台鐵成功追分段鐵路雙軌化工程（15.41億元）預定2020年底整體完工，台中捷運烏日文心北屯線計畫（593.37億元）預計2020年底通車。

其他案包括苗栗鐵路立體化（62.53億元）、苗栗縣苑裡鎮鐵路立體化（60.66億元）、中部區域台鐵海線雙軌化（177.3億元）、大台中山海線（714.02億元）、台中捷運藍線（981.49億元）、彰化市鐵路高架化（399億元）、舊山線多元運具活化計畫（19.5億元）、台中捷運烏日文心北屯線延伸（248.44億元）、集集支線基礎設施改善（23.63億元）、集集觀光鐵道開發計畫（2000萬元）、高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫（18.18億元）等。

鐵道局表示，其他正在進行可行性研究或綜合規劃階段的計畫，將依交通部「全國高快速鐵路網整體規劃」政策，強化跨機關間合作與事前協調，加速各計畫的審議推動程序。

除了軌道建設，交通部高速公路局也在台中投入許多建設，2018年完成國道1號后里北出匝道拓寬、國道4號神岡交流道增設北側匝道及聯絡道工程，今年12月底前則預計開通國道1號大雅交流道新增的南入匝道及東行聯絡道拓寬。

高公局說，短期改善雖略有舒緩台中交通，但改善後車流持續增加，中長期仍需透過大規模工程改善，解決整體交通問題，近期已擬定3項中期改善計畫，預計將於5年內完成，例如國道4號台中環線豐原潭子段工程、國道1號增設銜接台74線系統交流道工程、泰安服務區ROT-優化交通服務等；長期改善計畫方面，高公局正審慎研議國道1號后里至大雅路段拓寬可行性評估，以及配合台中國際機場發展需求適時增設專用道。

(中時 )