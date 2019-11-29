廣東茂名抗議興建火葬場風波擴大，近日民眾抗爭升級，遭警方強力鎮壓。（圖／微博@佐輪2333）

廣東民眾連日反對當地興建火葬場，卻遭警方鎮壓。據當地民眾在微博發文指控，警方濫捕亂打人，民眾則砸毀警車，警方對空鳴槍並發射催淚彈驅離。有人感慨「終於知道香港人這幾個月為何上街了」，網上相關訊息陸續遭刪除。

《中央社》報導，廣東茂名化州市文樓鎮28日出現示威活動，當地民眾在微博控訴「政府不顧村民死活，強行在廣東省茂名市化州縣文樓林場修建火葬場，文樓鎮全體人民誓死反抗卻遭遇員警鎮壓，亂抓人，還打人！天理何在？法律何在？特警已經打傷幾個學生了。還有老人。特警還拿石頭扔人民，視頻發不出去。剛發的幾條已經給屏蔽了。望哪位高官救救我們小鎮吧。」

港媒與微博訊息指出，當局28日派出大批防暴警鎮壓維權民眾，將鎮上所有的主要道路封死，不准任何人和車通過，最後導致矛盾升級。

報導指出，有民眾掀翻政府車輛、破壞警車，警察開槍示警，並施放催淚彈驅散人群。

文樓鎮民眾表示，官方於11月15至25日僅在化州市政府網上以「建人文生態園的形式公示10天」，直到24日文樓鎮政府才對外公開承認，要在此地興建火葬場。

消息一出，即時遭到整個文樓鎮居民反對，為防止村民聯合反對，當地政府23日就派出逾千名警察、治安隊到場震懾，還暗中放消息，恐嚇謂「凡是有人敢議論此事，立刻抓去問話或以其他理由關幾天或判刑」。

(中時電子報)