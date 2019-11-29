一名自稱大陸共諜的陸籍男子王立強透過澳洲媒體爆料，大陸提供金援影響台灣選舉，引發爭議。國民黨總統參選人韓國瑜對此澄清，若去年高雄市長選舉有拿共產黨一塊錢，他辭去高雄市長，今年總統大選若有拿一塊錢，立刻退出總統選舉。對此，資深媒體人范世平認為，韓國瑜肯定沒想到，一場總統選舉從「國內戰」打到「國際戰」，且對手不是蔡英文，而是美國，甚至是「五眼聯盟」。

范世平在臉書指出，王立強案突然從澳洲傳出，這是美國「老大哥」出手了，只是借了澳洲的手，而中國端出王立強的「詐欺前科」，卻因中國沒有公正的司法，很難取信於人。此外，他認為，即便中國與韓國瑜是被美國「黑了」，也是有苦說不出，因為美國這招「借刀（澳洲的刀）殺人」很厲害，不免讓人想起去年12月1日「華為公司」千金孟晚舟在加拿大轉機時被抓一事，也是美國主導。

范世平認為，王立強案是場「精心安排的情報戰大戲」，由美國寫劇本、英國當導演、澳洲供舞台、台灣當主角。王早就被美國情報單位監控，10月被澳洲情報單位查獲，並轉為「污點證人」尋求政治庇護。接著，由第九頻道的《六十分鐘》節目、《雪梨晨驅報》、《世紀報》等澳洲主流媒體進行深度報導。澳洲「安全情報局」局長柏格斯接著指出早已掌握節目報導內容，而我方調查局則在24日限制王立強的領導向心夫婦從桃園出境。

此外，范世平提及，王立強與向心的活動地點都在香港，英國的「軍情五處」也扮演相當角色，澳洲曾是英國殖民地，其情報單位的手法師傳於英國。而韓國瑜的妻子李佳芬26日遭禁止入境新加坡，新國也曾是英國的殖民地，「是否與此案有關，耐人尋味」。

范世平最後表示，韓國瑜肯定沒想到這場總統大選，從「國內戰」打到「國際戰」，且對手不是蔡英文，而是美國，甚至是「五眼聯盟」。

(中時電子報)