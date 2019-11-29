最近高麗菜價格崩跌，菜農欲哭無淚，或許多吃高麗菜，能幫多銷一點高麗菜。最近有網友問卦求教，高麗菜到底怎麼炒才好吃？結果釣出專家曝美味關鍵，最令網友驚訝的是，原來一堆人全都煮錯了。後來又有網友問道，如果只有電鍋，有什麼好辦法？

有網友27日在PTT問卦，「高麗菜到底怎麼炒才好吃？」他提到，「像是高麗菜這種隨處可見的菜，到底要怎麼炒才會像鐵板燒弄的一樣好吃，自己炒的都沒辦法又脆又香，炒這種普通的菜有什麼訣竅嗎？」

雖然PTT是宅宅 頻繁出沒之處，但似乎也臥虎藏龍，釣出不少內行人回應，「重點就是油要多啦！很多人都煮錯」、「油多一點，大火快速翻炒，關火灑鹽」、「絕對不能悶，如果你覺得高麗菜難熟，可以把菜梗挑掉不下鍋」。

高麗菜怎麼炒好吃，顯然有興趣的大有人在。高麗菜話題繼續發酵，隔日又有人問卦，但這回難度更高了。原po說，自己只有只有電鍋，單純只有高麗菜，要怎麼讓它變好吃，煮湯還是大家有什麼辦法？最近高麗菜很便宜，他想只吃高麗菜省錢。

網友們紛紛幫他出主意，「切絲配沙拉醬」、「買好吃的高麗菜」、「電鍋刷乾淨當鐵板燒用」、「我都加水一起煮，水菜麗好吃」、「買一顆高麗菜，洗淨切好備妥拿去給小吃店炒」、「高麗菜要好吃，就是買好一點的」。

(中時電子報)