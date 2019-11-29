市長盧秀燕表示「月曆未發行，先引起轟動」，月曆不僅呈現台中消防隊專業，也拉近消防員與市民距離。（陳世宗攝）

台中市政府消防局首次製作消防形象月曆29日召開發表會，由18位消防員與2位搜救犬擔任形象大使拍攝製作，以完美體態展現救火、垂降、操作器材等救難過程。市長盧秀燕表示「月曆未發行，先引起轟動」，原本印製300份在活動曝光後民眾反應熱烈，消防局緊急追加至3000份，月曆不僅呈現台中消防隊專業，也拉近消防員與市民距離。

盧秀燕指出，這是台中市首次拍攝製作消防形象月曆，主角皆是「精挑細選」的消防人員，希望透過月曆告訴民眾台中市有非常精良、專業的城市救難隊，並向消防英雄致敬；她也提到，消防形象月曆與其他縣市府交流獲得一致好評，紛紛讚美一點都不像是第一次拍的，令人驚豔。

市議員陳成添說，消防救難英雄相當辛苦，多年前他即建議市府可拍攝相關宣傳月曆，盧市長上任不到一年就完成，肯定市府效率。

消防局表示，形象月曆原本規畫印製300份，在消息曝光後民眾反應相當熱烈，緊急追加至3000份；29日發表會現場就有300位民眾排隊，通過參與活動索取月曆；為環保減少紙張使用，消防局將形象月曆電子檔上傳至台中市消防局網頁，建議民眾可以下載使用，作為電腦桌面月曆，美觀又環保。

消防局指出，消防形象月曆中18名消防人員，是從62個消防外勤單位中挑選出的消防形象大使，今年9月完成拍攝。其中擔任月曆主角之一的莊翌琳，為消防局首位特搜女分隊長，曾擔任102年至108年市級災害防救演習司儀。

10月份封面以垂降姿態顯現身材的特搜大隊隊員陳勤憲，積極參與國內外各項繩索競賽。一同亮相的還有搜救犬斯斯，曾支援0206台南永康維冠大樓救災，在搜救犬隊領犬員李偉碩帶領下通過原野搜索中級、IRO國際評量瓦礫高級測驗成為雙認證搜救犬。

消防局強調，消防形象月曆為市府消防局防災宣導品，無對外販售，如欲索取，可至消防局粉絲專頁參加相關活動即可免費索取1份，共200份送完即止。

(中時 )