因勝利夜店事件扯出的鄭俊英淫片性侵群組案今(29日)判決出爐，鄭俊英因集體性侵與偷拍、散布不雅片罪名被判6年有期徒刑，崔鍾訓則是因集體性侵被判5年，少女時代俞利哥哥權赫俊被判4年，但因檢察官先前對鄭俊英、崔鍾訓分別求刑7年、5年，沒想到鄭俊英的判決竟比檢方提出的要求少一年，引來不少網友熱議。

今年3月警方在勝利Kakao Talk群組中找到十幾個非法偷拍的性侵影片，不久便爆出鄭俊英等人被約談，媒體刊出部分對話內容，包括關鍵字「給女性餵安眠藥」、「強姦」、「某C女根本是塊破布」等，引起網友憤怒，鄭俊英所演出的節目隨之被消影並取消合作，崔鐘訓之後也被點名，同月宣布退出FTIsland。

對此，鄭俊英始終否認集體性侵，但承認非法偷拍，稱和被害人都是根據協議才產生性關係，本月13日檢方以涉及強姦酒醉女性和非法偷拍散播色情影像，向鄭俊英求處7年有期徒刑。今法院判決出爐，表示鄭俊英等人的行為已經嚴重違法，且被害人也希望兩人被嚴懲，因此分別判決鄭、崔6年及5年有期徒刑。

韓媒報導，鄭俊英總共被指控在被害人不知道的情況下11次將不雅片散布到聊天群組，還跟崔鍾訓違反性暴力犯罪處罰等特例法（特殊準強姦），而鄭俊英當時在最後陳述時表示：「我後悔並深刻反省我的愚蠢，以後我會好好改正反省」，消息傳開後，網友紛紛表示：「李宗泫呢？」、「便宜他們了」、「恭喜，快入獄吧」、「都是人渣」。

(中時電子報)