新版高中「學習準備建議方向」中的「課程學習成果」要求提供最多3件、「多元表現」要求提供最多10件，高中校長表示，規則訂清楚，學生就不用去亂撒資料；而且這些都是學校裡的上課內容，也不須再去找補習班。

台大副教務長、招生辦公室主任詹魁元表示，部定必修課程對台大是非常非常基本的門檻，請同學一定好好修；加深加廣選修也務必要修好、修足，因為這可以看出學生是否具備了對學系應有的進階知識。

詹魁元說，不過有些東西是考試考不出來也沒辦法補習，希望同學們在多元選修、自我學習時多多探索，因為「補習班的資料其實我們也都看的出來」。

中央大學教務長王文俊表示，中央大學重視修課紀錄跟課程學習成果，不是數量多就好，「假設有三件普普跟一件有亮點，一件反倒更受青睞。」

有媒體問到很多家長擔心高中生還沒定向，不知道自己要怎麼走，詹魁元表示，其實現在高中、大學都滿了解整體規畫方向，老師也會跟學生講細節，似乎比較不了解的是家長。「教育是很專業的事情，請家長不管你的學歷是甚麼樣的程度，要相信高中；不要因為不了解而干涉高中老師怎麼教、學生怎麼學。」

大園高中校長朱元隆表示，其實很多孩子性向不定，是大人不准他們決定。他認為高一開始就可以思考未來目標，並在寫報告過程中找到方向。

八斗高中校長黃致誠說，家長不要跟孩子說「你一定要念甚麼」，學生透過好的學習展現自己優勢，而不是一開始進來選課要定向，學習歷程其實是升化學習、認識自己，甚至轉變的過程。

(旺報 )