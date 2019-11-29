韓參拜北市城隍廟 再提45歲以下軍公教出國進修政見 13:422019/11/29 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜前往台灣省城隍廟參拜祈福。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜替林郁方站台。（趙雙傑攝） 韓國瑜致詞。（趙雙傑攝） 大批支持者到場。（趙雙傑攝） 國民黨總統參選人韓國瑜今日和同黨的立委參選人林郁方前往位在台北市的台灣省城隍廟參拜祈福，致詞時表示希望大家明年總統大選能選出和人民站在一起的總統，並再次提出當選後，45歲以下軍公教出國進修，年補助2萬美金的政策。(圖文／趙雙傑) (中時 ) #總統 #城隍廟 #參選人 #韓國瑜 #省城 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓蔡誰贏？新黨竟爆出真實民調！ 08:132019/11/25 政治 博恩節目現場打電話邀上節目 韓國瑜：Yes, I do！ 23:472019/11/25 政治 韓將上這節目！網：1450現在快嚇死… 10:312019/11/26 政治 獨》凌晨還在打 韓手機曝光被打爆 火速換號碼 13:332019/11/26 政治 韓參拜宜蘭昭應宮 廟方祝禱：總統換韓快樂幸福 19:052019/11/27 政治 為讓韓勝選 女星：願下跪請這2人退出不分區 21:432019/11/27 政治 愛平民美食！捕獲野生韓國瑜大啖羅東肉羹 老闆娘嚇到了 00:022019/11/28 生活 一首祝禱文 韓情不自禁喊：全身被電到！ 15:292019/11/28 政治 郭台銘若幫藍委助選 韓國瑜：美事一樁 22:502019/11/28 政治 被問國民黨要怎麼改革 韓國瑜一句話讓李正皓秒變臉 00:102019/11/29 政治 政治熱門新聞 心聲瘋傳！旅美韓粉給《關鍵》劉寶傑的一封信... - 政治 國內戰打到國際戰！范世平：韓肯定沒想到對手是美國 - 政治 公聽會後林環牆再發聲明 列十大論文門證據 - 政治 回應採砂石 韓辦：韓與李認識前之事 - 政治 韓籲拒答民調 綠營大老拋三問… 網傻眼！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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