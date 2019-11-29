韓國瑜替林郁方站台。（趙雙傑攝）

韓國瑜致詞。（趙雙傑攝）

大批支持者到場。（趙雙傑攝）

國民黨總統參選人韓國瑜今日和同黨的立委參選人林郁方前往位在台北市的台灣省城隍廟參拜祈福，致詞時表示希望大家明年總統大選能選出和人民站在一起的總統，並再次提出當選後，45歲以下軍公教出國進修，年補助2萬美金的政策。(圖文／趙雙傑)

(中時 )