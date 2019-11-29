今年8月受到強降雨影響，台中市梧棲區永興路一段39巷旁的安良港大排護岸遭洪水掏空破損，導致緊鄰道路龜裂塌陷；水利局緊急派工搶修，迅速於今年10月底施工完竣，確保該處防洪功能及附近居民與行車安全。

水利局表示，近年受極端氣候影響，台灣短延時強降雨的情況越來越明顯，依據中央氣象局梧棲區氣象站觀測結果，今年8月累積雨量就高達544釐米，其中19日單日累積雨量更是高達146釐米，「雨彈」威力不容小覷。

位於梧棲區永興路一段39巷旁的安良港大排因此河水暴漲，導致該處護岸掏空以及緊鄰的道路龜裂塌陷；水利局立即派工搶修護岸及道路，2個月時間就完成災損設施搶修作業，還給當地民眾一條安全道路並確保防洪安全，深獲當地民眾肯定。

水利局強調，今年持續性強降雨也對其他地方造成影響，為避免災害擴大，後續也提報復建工程積極爭取經費，相關工程都已陸續發包，將趕於明年汛期前完成各設施復建作業，全面填補防汛缺口，保障民眾生命財產安全。

(中時 )